Docker veut renforcer la collaboration open-source entre développeurs

Avec ces projets open-source de Docker, les développeurs pourront s'échanger plus rapidement des composants pour leurs containers, dans lesquels tournent des applications logicielles. Les organisations pourront ainsi rénover plus vite leur infrastructure IT.

Le Moby Project permettra aux développeurs de créer des solutions pour container, y compris avec de la technologie autre que celle de Docker. Quant au second projet, Linux Kit, il prévoit le développement rapide d'un sous-système Linux. Pour en savoir plus, surfez ici.

Nuage

Docker a en outre présenté son programme Modernize Traditional Applications (MTA) permettant aux développeurs d'appliquer tous les avantages des containers aux applications héritées, sans devoir en adapter le code-source. Docker collabore pour ce faire avec Avanade, Cisco Systems, Hewlett Packard Enterprise (HPE) et Microsoft.

MTA intègre notamment les services professionnels Docker Enterprise Edition (EE) Standard (Docker Datacenter) pour la gestion d'applications et pour l'infrastructure 'cloud' hybride de HPE, Cisco et d'autres partenaires. Les organisations pourront ainsi migrer plus rapidement vers une architecture de micro-services, selon Docker.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.