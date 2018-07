Docbyte ouvre un bureau au Portugal

Docbyte entend soutenir les organisations dans leur transformation numérique en éliminant le papier de toutes les transactions professionnelles. Non sans succès d'ailleurs puisque le prestataire de services IT gantois figure deux ans de suite dans le classement Deloitte Tech Fast 50 des sociétés technologiques à la plus forte croissance en Belgique. Mais les ambitions sont de s'imposer au-delà de nos frontières nationales. "Nous voulons devenir l'un des principaux fournisseurs de solutions de numérisation pour les grandes organisations", insiste Frederik Rosseel, fondateur et CEO de Docbyte.

Au départ de ses nouveaux bureaux, l'entreprise pourra soutenir ses clients au Portugal et en Espagne. La filiale est installée dans le Lagoas Park d'Oerias, un parc d'affaires qui héberge des entreprises internationales innovantes. L'antenne établie dans la péninsule ibérique sera dirigée par Jorge Bento, un nom connu dans le monde IT local.