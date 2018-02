DNV GL va collaborer avec VeChain à une application 'blockchain' permettant de tracer l'origine des produits

DNV GL est une instance internationale qui délivre des certificats en matière environnementale, énergétique et dans le domaine de la sécurité alimentaire. L'année dernière, elle a déjà labellisé numériquement ces certificats et les a rendus traçables grâce à la technologie de la chaîne de blocs. L'idée sous-jacente, c'est que tout un chacun disposant d'un scanner de codes QR sur son smartphone puisse à tout moment contrôler si une entreprise possède bien un certificat spécifique.

A présent, DNV GL entend aussi utiliser la technologie de la chaîne de blocs pour aider des entreprises à améliorer la traçabilité de leurs produits et ce, au départ de l'usine jusqu'au consommateur. A cette fin, elle a conclu un accord de collaboration avec VeChain.

Tracer le type de raisin d'une bouteille de vin

VeChain, une startup de Singapour, combine les technologies de la chaîne de blocs et de l'IoT. L'idée? Avant que vous fassiez un achat, vous pouvez savoir, via des balises RFID, où un produit a été fabriqué, comment il a été transporté et quelle en est la qualité. Vous pouvez ainsi vérifier si le produit a été fabriqué de manière éthique, ou si des aliments surgelés ont été transportés à la température correcte, ou encore si un produit de luxe n'est pas une contrefaçon, etc. Vous pouvez même réduire une bouteille de vin au type de raison utilisé.

La nouvelle solution est dans un premier temps utilisée dans l'industrie des denrées alimentaires, dans la vente au détail et dans la mode et, à partir de là, elle sera étendue à d'autres secteurs, en commençant par l'industrie automobile et aérienne.

"La chaîne de blocs offre beaucoup d'applications possibles en dehors du secteur financier, et je suis très heureux que DNV GL ait compris qu'elle peut avoir un impact révolutionnaire sur la maîtrise de toute la chaîne de livraison", affirme Sunny Lu, CEO de VeChain.

Son entreprise 'blockchain' collabore déjà aussi avec les autorités chinoises et avec PriceWaterhouseCooper (PwC), l'un des principaux cabinets comptables au monde. VeChain est aussi associée à une monnaie virtuelle, qui a récemment enregistré un net bond en avant. Ces deux derniers mois, sa valeur a effet progressé d'un facteur 25.