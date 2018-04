Disney présente une veste simulant les coups de poing et les câlins

Si vous pensiez que la veste qui fait que les personnages du film 'Ready Player One' de Steven Spielberg ressentent les coups et les contacts, était de la science-fiction pure, vous avez tout faux. Des chercheurs de Disney Research ont en effet créé un concept propre de ce genre de veste VR, appelée 'Force Jacket'. Ce vêtement high-tech offre un feedback 'haptique' sur base d'un contenu virtuel par l'ajout d'airbags et de capteurs.

Airbags

D'un rapport publié par Disney Research, il apparaît que la veste a été conçue au départ d'une veste de sauvetage. La mousse destinée à sauver la vie de naufragés, est ici remplacée par des airbags placés à l'avant, à l'arrière, sur les côtés et sur les manches de la veste. La vitesse et la force avec lesquelles les coussins d'air se gonflent, peuvent être adaptées par voie logicielle, en fonction de la situation.

Selon les chercheurs, le développement de la Force Jacket se trouve encore dans une phase de test précoce. "Actuellement, notre objectif est de mettre au point une importante technologie, qui suffise pour créer la base d'un feedback physique. Ensuite, nous pourrons concevoir et expérimenter les premiers effets", peut-on lire sur le rapport.

Boule de neige dans l'estomac

Parmi les exemples d'effets déjà mis au point par les chercheurs, citons: l'imitation d'un pouls élevé, la sensation d'une pluie légère ou intense, une main se posant sur votre épaule, ainsi qu'une boule de neige qui s'écrase sur le ventre. Ce qui est étonnant, c'est que la Force Jacket imite également des contacts plus anodins, comme une mouche qui se balade sur votre bras.

Provisoirement, la veste n'est pas encore prête à être lancée en tant que produit commercial. Les chercheurs en sont bien conscients: "L'ensemble de l'équipement est très épais, ce qui limite les mouvements de celui/celle qui le porte." Pourtant, les chercheurs sont persuadés qu'un développement ultérieur de la Force Jacket permettra de générer un produit qui constituera à tous points de vue une amélioration par rapport aux expériences VR actuelles.