Diminution du nombre d'informaticiens en Belgique

Ces chiffres proviennent d'Eurostat et indiquent que depuis 2011, pas mal d'informaticiens sont venus s'ajouter tant dans l'UE qu'en Belgique. Dans l'UE, ils sont actuellement 8,2 millions contre 6,4 millions en 2011. Chez nous, le nombre a durant la même période crû de 159.200 à 193.800 informaticiens, soit une hausse impressionnante à première vue.

Mais cette progression est toute relative, quand on sait qu'Eurostat mentionnait dans ses chiffres de 2014 le nombre de 199.700 spécialistes ICT en Belgique, soit 5.900 de plus qu'aujourd'hui. Au niveau européen, le compteur passe de 7.997.000 à 8.211.400 pour être précis. En pour cent par rapport au nombre total de travailleurs, le nombre d'informaticiens belges est passé de 4,4 pour cent en 2014 à 4,2 pour cent en 2016.

Si on examine plus avant la carte de l'Europe, on observe que proportionnellement, ce sont la Finlande et la Suède qui disposent du plus grand nombre d'informaticiens, soit respectivement 6,6 et 6,3 pour cent du nombre total de travailleurs.

Trop peu de femmes

Eurostat fait observer que les femmes sont encore et toujours sous-représentées dans le secteur. En Belgique, 85,9 pour cent des informaticiens sont des hommes contre 14,1 pour cent de femmes. La Belgique fait ainsi moins bien qu'aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne et un peu mieux qu'au Luxembourg.

C'est proportionnellement la Bulgarie qui compte le plus d'informaticiennes, mais même ici, l'on n'en est qu'à 30,2 pour cent.