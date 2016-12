Dimension Data décroche un contrat télécom européen

Dimension Data décroche donc le contrat Telsis II européen. Il s'agit en l'occurrence d'un contrat-cadre d'une valeur de 53 millions d'euros, dont la durée est de deux années au moins, et qui pourra être prolongé jusqu'à 5 ans. Telsis II est un canal d'achats pour le Parlement européen, l'European Data Protection Supervisor et l'European Ombudsman pour les services et l'infrastructure télécoms de support: téléphonie, LAN, communications unifiées, plus un volet sécurité. Quasiment tous les vendeurs qui collaborent avec Dimension Data, sont concernés par cette offre.

En outre, Telsis II, c'est aussi un volet services davantage basés projets, où l'intégrateur pourra coopérer étroitement avec le Parlement européen en vue de mettre sur pied et de développer conjointement des projets ICT. De par cette attribution, Dimension Data reprend le flambeau de son concurrent BT.