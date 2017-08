Développement d'un langage propre par des robots: rien de si effroyable

Certains médias annonçaient hier que Facebook avait dû interrompre une expérience entre deux robots qui avaient, semble-t-il, développé leur propre langage. Bien que les faits aient été correctement relatés dans la majorité des articles, ils étaient un peu trop volontiers grevés de suppositions selon lesquelles il s'agirait là d'une évolution horrifiante, laissant entendre que des machines dotées d'une intelligence artificielle étaient parvenues à développer leur propre cerveau, et étaient accompagnés d'images issues de Terminator 2, ce film de science-fiction où des robots prennent le pouvoir sur le monde. Vous l'avez deviné : ces suppositions sont grandement exagérées, et non, nous n'écrivons pas ces lignes parce qu'un robot nous y contraint.

Que s'est-il réellement passé ?

Facebook travaille actuellement sur un projet dans le cadre duquel deux chatbots (et donc, pas des machines physiques) communiquent entre eux. L'objectif était de leur apprendre à négocier pour acheter certains objets les uns aux autres, en leur laissant dire ce qu'ils veulent.

Dans la pratique, il semble que les robots n'avaient pas recours à l'anglais normal, mais à des mots fort éloignés de ce que nous considérons, vous et moi, comme des phrases normales. Le projet n'a pas été arrêté, mais les chercheurs ont dû résoudre un bug afin de mieux comprendre les robots.

Ce concept a toutefois rapidement pris de l'ampleur, pour finir par devenir "un langage secret", suscitant l'illusion que des robots ont une conscience propre et veulent communiquer dans un langage incompréhensible pour le commun des mortels.

Pour que vous compreniez clairement de quoi il retourne, voici un fragment du langage secret en question :

Bob: i can i i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to

Bob: you i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me

Bob: i i can i i i everything else . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have a ball to me to me to me to me to me to me to me

Bob: i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alice: balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to

Bob: you i i i i i everything else . . . . . . . . . . . . . .