Deuxième tentative de la part de Snapchat pour se muer en fabricant de hardware

Les premières Spectacles de Snapchat n'ont à tout le moins pas été un grand succès pour l'entreprise. L'objectif était que les lunettes réalisent des prises de vue qui pouvaient ensuite être partagées via Snapchat. Mais la caméra des lunettes s'avéra décevante, et le design avait tout de celui d'un jouet. Le service de clavardage (chat) bien connu a à présent digéré les critiques et lance un successeur.

Look plus normal

Snapchat a donné cette fois à ses nouvelles Spectacles un look plus normal. La monture est moins épaisse, et les étranges cercles jaunes entourant la caméra ont disparu. Le but initial de ces cercles était d'insister sur l'emplacement des objectifs. Ce faisant, Snapchat pouvait éviter toute critique en matière de respect de la vie privée. Mais l'entreprise s'est à présent rendu compte que ces ronds étonnants étaient superflus, parce que le cercle lumineux de LED autour des objectifs indique déjà largement que le porteur des Spectacles est en train de filmer.

Une autre modification fait en sorte que les nouvelles Spectacles ne filment qu'en qualité HD. Avant, les lunettes réalisaient des vidéos dans les deux formats, et les utilisateurs devaient ensuite faire eux-mêmes un choix dans l'appli. Selon Snapchat, le transfert de vidéos via wifi s'effectue aussi de manière plus rapide grâce à une nouvelle puce wifi.

Firme de caméras?

De plus, la caméra a été entièrement actualisée tant au niveau software qu'au niveau hardware. L'entreprise recourt à présent à un nouveau capteur d'images, de même qu'à de nouveaux objectifs. En outre, le traitement et l'optimalisation des images ont été améliorés. Snapchat a par ailleurs annoncé que ses lunettes-caméra pourront désormais envoyer également des photos et pas uniquement des vidéos. Pour Snapchat, la possibilité de partager des photos était une fonction très demandée. L'entreprise la déploiera aussi sur l'ancien modèle via une mise à jour.

Snapchat ne cache pas que les nouvelles Spectacles représentent une deuxième tentative en vue de devenir une entreprise de hardware à succès. Evan Spiegel, son CEO, a toujours appelé sa société 'une firme de caméras' et auprès du site technologique Wired, Snapchat a confirmé ses ambitions hardware. Snapchat souhaite que d'ici dix ans "le hardware et le software soient sur une même ligne et ce, d'une manière qui s'inscrive pleinement dans sa stratégie."