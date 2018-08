Deuxième édition de WeGoSTEM: 10.000 enfants vont programmer des robots artistiques

Après une première édition réussie, il ne faisait aucun doute qu'il y aurait un prolongement de WeGoSTEM: une initiative en vue de stimuler les élèves et leurs instituteurs aux sciences et à la technique. Cette année, les organisateurs - l'a.s.b.l. Dwengo et des lauréates de l'événement Young ICT Lady of the Year de Data News - vont faire encore plus fort. Sous l'égide de 750 bénévoles, 10.000 enfants vont en effet construire et programmer des robots en classe. Ce sera là la plus importante initiative STEM du Benelux. L'ArtBot est un robot capable de réaliser de jolis dessins de manière autonome. Il appartiendra aux enfants de créer mécaniquement leur robot, d'y connecter les composants électroniques et de le programmer.

Young ICT Lady of the Year 2018 soutient l'initiative

Tout comme l'année dernière, WeGoSTEM se focalisera sur les écoles accueillant beaucoup d'enfants issus de milieux défavorisés, qui n'ont chez eux pas toujours l'occasion d'utiliser un ordinateur ou la technologie numérique. "Ce n'est qu'en reprenant explicitement des groupes d'enfants défavorisés dans nos objectifs que nous pouvons les atteindre vraiment. Voilà pourquoi les écoles ne peuvent pas d'elles-mêmes s'inscrire à l'initiative, car c'est nous qui irons vers elles", déclare Francis Wyffels, président de l'a.s.b.l. Dwengo et professeur de robotique l'UGent. "En outre, nous voulons trouver un juste équilibre entre garçons et filles", ajoute Laurence Schuurman, désignée Young ICT Lady of the Year 2018 par Data News lors du tout dernier événement She Goes ICT. Laurence trouve essentiel que les jeunes filles envisagent aussi de jouer un rôle en vue dans le secteur ICT. "L'année dernière, il y avait 40 pour cent de femmes parmi les bénévoles", affirme-t-elle.

On recherche: bénévoles enthousiastes

Comme l'année dernière, WeGoSTEM s'appuie sur l'Europe Code Week qui aura lieu du 6 au 21 octobre. L'organisation recherche encore des bénévoles enthousiastes désireux de proposer un atelier à des écoliers de 5ème et 6ème année. Aucun diplôme ni compétences techniques spécifiques ne sont du reste exigés: après une brève formation, tout un chacun sera capable de proposer ce genre d'atelier WeGoSTEM. Vous pouvez vous inscrire via http://www.wegostem.be/fr/participez. Cette initiative est chaudement recommandée par Data News, l'organisateur de l'événement annuel She Goes ICT faisant la part belle aux femmes dans l'informatique!