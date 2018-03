Destiny lance un central téléphonique mobile intégré

Destiny, une scale-up belge, est spécialisée dans la communication dans le nuage, surtout pour les petites et moyennes entreprises. L'objectif de la nouvelle solution est de rendre aussi accessibles que possible les collaborateurs en dehors du bureau et d'intégrer les numéros de téléphones privés et professionnels dans un seul et même appareil, tout en laissant aux utilisateurs le choix de déterminer qui peut les atteindre et quand. "On pourrait l'appeler un central téléphonique mobile avec tout de même quelques fonctionnalités supplémentaires", déclare Daan De Wever, CEO et fondateur de Destiny, à Data News. "Pour une utilisation privée, les gens sont déjà mobiles à quasiment 100 pour cent. Ils utilisent leur smartphone pour des tas d'applications, partout et à tout moment: de WhatsApp ou Twitter à Apple TV. Mais si on considère les PME, on constate encore très souvent que plein d'appareils fixes se retrouvent les uns à coté des autres. Il arrive même qu'on rencontre encore un téléphone à cornet, parfois aussi des fax, etc. A quoi cela peut-il encore bien servir? La nouvelle génération d'employés veut bénéficier de la même commodité dans leur environnement professionnel que chez eux."

Le fixe et le mobile ont par conséquent été intégrés dans SmartMobile. Les employés seront ainsi accessibles partout et toujours, mais ce sont eux qui décideront, via un statut, des communications qu'ils acceptent. "Vous pourriez dire: 'Je suis en vacances'. Dans ce cas, tout le trafic vers votre numéro professionnel sera dirigé vers un collègue par exemple. Et si c'est en dehors des heures de bureau, il sera orienté vers une boîte vocale générale", explique De Wever. "Mais on pourrait aller encore plus loin. Si vous ne voulez par exemple pas être ennuyé du tout, libre à vous d'indiquer que vous n'acceptez durant vos vacances que des numéros spécifiques, tels ceux de membres de votre famille. Toute autre communication sera alors automatiquement déviée, sans que votre téléphone sonne."

Tout le monde mobile

De Wever croit qu'à l'avenir, de nombreuses entreprises seront mobiles à cent pour cent, sans le moindre téléphone fixe. "On observe déjà à l'étranger, comme en Scandinavie et aux Pays-Bas par exemple, que les entreprises font tout dans le nuage, y compris la gestion de leur communication. Ces firmes deviennent ainsi quasiment entièrement mobiles. Dans les pays du nord, on constate qu'un opérateur comme nous reçoit cent mille appels par jour, dont seuls 8.000 sont destinés à des téléphones fixes, alors que tout le reste est mobile", ajoute De Wever. "Voilà pourquoi nous voulons ici aussi conscientiser les entreprises à la possibilité de miser sur le mobile. Nous allons donc permettre à nos partenaires, qui mettent sur le marché des technologies traditionnelles, d'offrir aussi à leurs utilisateurs finaux cette expérience mobile. Pour nous, il s'agit d'accomplir le prochain pas, à savoir proposer une offre mobile à côté de la communication traditionnelle."

SmartMobile ciblera dans un premier temps ces partenaires et sera commercialisé le mois prochain et ce, en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, où Destiny vient de racheter l'entreprise Motto. "Motto possède elle aussi ce type de solution dans sa gamme", poursuit De Wever. "Elle dispose d'une puissante plate-forme sur laquelle nous voulons capitaliser. Nous allons à présent examiner techniquement ce que nous pouvons encore faire d'intéressant conjointement dans un proche avenir."