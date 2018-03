Destiny effectue un premier rachat à l'étranger

Motto Communications est une firme néerlandaise qui, tout comme Destiny, se focalise sur la communication dans le nuage. Elle dispose notamment de FLUX, un portail pour services 'cloud', où partenaires et revendeurs peuvent proposer leurs solutions. Selon Destiny, cette plate-forme s'inscrit parfaitement dans son ambition de croissance.

Suite à ce rachat, Kay Reijnen, fondateur de Motto Communications, et Robbert Heemskerk, CCO de l'entreprise, deviendront actionnaires et membres de la direction de Destiny. Heemskerk dirigera la vente et les opérations aux Pays-Bas, alors que Reijnen prendra en charge le développement des logiciels au sein de l'entreprise.

"Nous ne croîtrons pas pour le seul plaisir de croître", déclare Daan De Wever, fondateur et CEO de Destiny. "Ce rachat va renforcer notre gamme de services 'cloud', et ce sont surtout nos clients et partenaires qui en profiteront. Tant Destiny que Motto Communications ciblent les entreprises innovantes, se profilent comme des challengers importants sur le marché et partagent une culture faisant la part belle à l'entreprenariat. La volonté de s'internationaliser avec une équipe jeune et dynamique y est largement présente."

Cette volonté de s'internationaliser, De Wever l'avait précédemment déjà dévoilée dans un entretien accordé à Data News. L'année dernière, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros, mais visait les 50 millions. Grâce au rachat, le chiffre d'affaires devrait normalement atteindre 42 millions d'euros. Cela aura aussi un impact sur le nombre de collaborateurs. L'an dernier, l'entreprise occupait quasiment une centaine de personnes. Après la reprise, le personnel atteindra les 140 employés. Motto possède en outre quatre centres de données dans trois pays.

Destiny a été fondée en 2008 par les frères Daan et Samuel De Wever. Depuis 2013, ils sont assistés par Joachim Lauwers, qui est actuellement le CCO de l'entreprise.

"Les deux entreprises ont indépendamment l'une de l'autre élaboré des stratégies 'cloud' qui peuvent parfaitement être harmonisées, afin de leur permettre de devenir conjointement le marché numérique le plus sophistiqué en matière de services dans le nuage au Benelux", conclut Kay Reijnen, fondateur de Motto Communications.