Destiny aura accès à la fibre optique de Proximus

Il est question ici d'un accès 'bitstream' flexible au réseau à fibre optique de Proximus. Voilà qui permettra à Destiny de proposer ses services télécoms professionnels via le réseau de Proximus.

Depuis quelques années déjà, Destiny a accès à la fibre noire suite à un accord conclu avec Eurofiber. Ce deal sera à présent étendu par le réseau de Proximus, laquelle est occupée depuis l'année dernière à un déploiement à grande échelle dans les villes. "Le déploiement de la fibre optique de Proximus va nous offrir davantage de possibilités de rendre plus efficient et sûr l'accès à notre plate-forme interactive 'cloud'", déclare à ce propos Daan De Wever, fondateur et CEO de Destiny.