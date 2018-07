Dessiner sans restrictions sous Windows, c'est désormais possible

Microsoft avait déjà publié un aperçu de l'application en décembre et y a maintenant ajouté de nouvelles fonctionnalités en tenant compte du feed-back des utilisateurs.

L'application offre à ceux-ci un espace quasi illimité pour dessiner des concepts, insérer des photos, du texte et des commentaires et permettre à plusieurs personnes de travailler sur un projet en même temps. Il est possible de conserver et partager des créations, mais aussi de continuer à dessiner sans aucune restriction dans un seul espace.

L'application est gratuite pour les utilisateurs de Windows 10 par le biais du Microsoft Store ; elle nécessite toutefois un compte Microsoft. Une version pour iOS sera bientôt disponible aux fins d'une utilisation commerciale. Microsoft ne s'est pas encore prononcé sur l'éventualité d'une version pour Android.