Des utilisateurs dévoilent par mégarde des fichiers confidentiels via Docs.com

Docs.com est une plate-forme, où les utilisateurs peuvent partager des documents Word, présentations PowerPoint, PDF, fichiers OneNote et Excel. C'est possible pour des groupes spécifiques via un lien unique, mais aussi en rendant les fichiers publics, afin que d'autres puissent y effectuer des recherches.

Ce dernier point ne semble pas clair pour tout un chacun. C'est ainsi que le spécialiste en sécurité Kevin Beaumont a découvert au moyen du moteur de recherche de Docs.com qu'un grand nombre d'utilisateurs partageait des dossiers clairement confidentiels. Des documents de divorce dûment remplis, ainsi que des renseignements sur des incidents résolus par un helpdesk peuvent ainsi être aisément trouvés.

You can probably see where I'm going with this and https://t.co/3TC07CB8gE. pic.twitter.com/zCJAcNNx3a