Des tweets relatifs à l'incident United ont subitement disparu

L'incident, où un passager ensanglanté a été expulsé de force d'un avion de la compagnie United Airlines, a provoqué des réactions virulentes sur Twitter. Certains utilisateurs se sont même 'amusés' à créer des slogans alternatifs y faisant référence.

Aujourd'hui, plusieurs témoignages d'utilisateurs de Twitter indiquent que quelques tweets critiques sur United ont entre-temps été supprimés. Il en est de même d'une demande d'explications à propos de l'expulsion du passager.

Very strange- twitter seem to be deleting negative tweets about @united Airlines, including mine... -- Jay Beecher (@Jay_Beecher) 10 april 2017

Assez étonnamment, tous les tweets n'ont pas disparu, mais bien une partie seulement. Les utilisateurs signalent qu'il ne s'agit pas nécessairement de réponses (replies) ou uniquement des tweets offensants. Pour la première catégorie, il se peut que des messages populaires soient écrasés par d'autres réactions. Et pour ce qui est des messages injurieux ou offensants, il arrive depuis quelque temps qu'ils soient dissimulés par d'autres utilisateurs de Twitter. Mais tel ne serait pas le cas ici, selon The Next Web.

My tweet about #united was deleted. But that will not stop what happened being talked about. -- Terry Arnold (@TalkIBC) 11 april 2017

Twitter n'a pas encore réagi à ces affirmations. Il en résulte que sur Reddit notamment, on voit apparaître diverses insinuations, selon lesquelles le réseau social aurait supprimé sciemment les messages en question à la demande de la compagnie United. Cela s'apparenterait à une sorte de damage control limité. Mais ce ne sont là que des insinuations qui n'ont été ni démontrées ni confirmées.