Des problèmes IT internes chez Orange

Data News a appris que le système IT qui traite notamment la facturation, serait paralysé. "Nous éprouvons en effet des difficultés techniques depuis quelques jours déjà", confirme la porte-parole Annelore Marynissen. "Les clients n'ont pas de problèmes avec le réseau, mais bien avec le système informatique interne. Cela signifie qua la recherche des factures ou de la consommation n'aboutit pas via notre appli. Les changements de plans tarifaires ne sont pas non plus toujours possibles."

Les difficultés se manifestent de manière très spécifique. C'est ainsi que certains clients peuvent effectuer des modifications et d'autres pas. Selon Orange, tout n'est pas encore résolu, mais la plupart des fonctionnalités sont de nouveau disponibles.