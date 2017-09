La réduction d'emplois concernerait quelque 10 pour cent du personnel de la firme américaine. HP Enterprise fournit des logiciels et des systèmes aux entreprises et doit depuis assez longtemps déjà affronter la concurrence d'autres fournisseurs de services 'cloud' tels Amazon et Google.

On s'attend à ce que ce dégraissage débute cette année encore et touche des emplois dans le monde entier, y compris parmi les managers.