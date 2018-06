Des filiales de NRB s'emparent de Siggis

Cevi et Logins prennent chacune cinquante pour cent de l'entreprise. Siggis est spécialisée en GIS (systèmes d'informations géographiques), à savoir la collecte, l'analyse et la visualisation de données de ce type.

Le montant du rachat n'a pas été communiqué, mais le Groupe Siggis a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros. L'entreprise est active entre autres en Belgique, mais aussi en France en tant que revendeur.

Suite à ce rachat, Christoph Verheecke devient le nouveau CEO, et Eddy Janssen le nouveau COO. Jusque tout récemment, ils étaient respectivement CCO et directeur de l'informatique chez Cevi. L'ex-direction composée d'Henri Van Oosterwyck, Lieven Verheust et Peter Vansteenkiste reste à bord et soutiendra le nouveau comité de direction.