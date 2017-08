Des étudiants belges terminent troisième d'une course de voitures électriques

Formula Electric est une collaboration entre des étudiants de la KU Leuven et de Thomas Moore. Chaque année, ils conçoivent une voiture électrique qui participe ensuite à des compétitions d'étudiants à travers le monde. Le week-end dernier, une course était ainsi organisée en Hongrie, et l'équipe belge s'est donc classée troisième sur quarante participants.

La voiture, l'Umicore Nova, pèse quelque 200 kilos et atteint 100 km/h en 2,6 secondes seulement. "La batterie innovante et l'entraînement quatre roues motrices performant ont à coup sûr contribué à ce que nous puissions finir sur le podium", explique Gert-Jan, étudiant ingénieur industriel à la KU Leuven et aussi team leader. "Ce dont je suis le plus fier, c'est que tous les membres de l'équipe ont mis tout leur coeur et toute leur âme dans ce projet."