Des constructeurs automobiles allemands vont collaborer avec Mobileye

Dans une tentative de faire progresser plus rapidement les voitures autonomes, toujours plus d'entreprises envisagent de collaborer. C'est ainsi que le fabricant israélien de puces Mobileye a conclu un accord avec l'association de navigation HERE des constructeurs automobiles allemands BMW, Audi et la société mère de Mercedes, Daimler. Mobileye conçoit des capteurs, des caméras et d'autres technologies qui aident à 'scanner' l'environnement, ce qui représente un composant essentiel des voitures autonomes. Les constructeurs automobiles allemands, de leur côté, avaient racheté, il y a quelque temps déjà, la division cartographique HERE de l'entreprise technologique finlandaise Nokia.

Le but est de combiner Roadbook de Mobileye, qui identifie les routes en temps réel au moyen de données 'crowdsourced', avec HD Live Map de HERE. Ces deux couches devraient permettre d'équiper en permanence la voiture autonome d'un mapping étendu de l'environnement dans lequel elle roule. La voiture pourra ainsi établir une cohérence entre ce qu'elle voit réellement dans son environnement et ce qui l'attend.

Les constructeurs automobiles allemands semblent avoir entamé un véritable sprint, afin de ne pas se faire distancer par leurs concurrents tels Tesla ou la société mère de Google, Alphabet. Plus tôt cette semaine déjà, HERE avait aussi annoncé des collaborations en Chine.