Des constructeurs automobiles allemands et le fournisseur de cartes HERE en Chine

Les trois groupes automobiles avaient, l'année dernière, racheté HERE pour quelque 2,6 milliards d'euros à l'entreprise finlandaise Nokia. Leur but était de créer une plate-forme ouverte de cartes détaillées notamment pour leurs futures voitures autonomes. A présent, trois investisseurs asiatiques prennent aussi une participation dans HERE, à savoir l'entreprise cartographique chinoise NavInfo, le géant internet chinois Tencent et la société d'investissement GIC de Singapour.

Grâce à cette collaboration, HERE pourra étendre ses services à la Chine. HERE entend mettre sur pied avec NavInfo une co-entreprise (joint venture) en vue de lancer des services de localisation à destination des clients chinois et autres dans le monde actifs dans différents secteurs. Tencent examine également si les cartes et services de localisation de HERE peuvent être utilisés dans ses produits. Tencent est propriétaire du service de messagerie WeChat très populaire en Chine.