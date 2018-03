Des camions autonomes d'Uber effectuent des livraisons aux Etats-Unis

Les camions autonomes du service de taxi bien connu sont le résultat du rachat de la start-up 'Otto' en 2016. Uber signale que depuis quelques mois, des camions autonomes embarquant la technologie d'Otto roulent sur les routes de l'état d'Arizona.

La firme de taxi a développé dans ce but un système maison, baptisé Uber Freight. Dans une vidéo, on peut voir comment les livraisons sont effectuées précisément. Il existe deux centres de transfert et ce, tant à l'est qu'à l'ouest de l'Arizona. Un camion 'ordinaire' arrive avec son chargement à l'est, puis son chauffeur échange le chargement avec celui d'un camion autonome. Ensuite, le véhicule d'Uber franchit la longue distance séparent les centres de l'est et de l'ouest de l'état, où la même opération est réalisée.

Encore dépendant de chauffeurs

Ce faisant, les camions classiques ne parcourent que de petites distances, et les entreprises peuvent faire appel au service d'Uber pour les longs déplacements. Uber insiste cependant sur le fait qu'il y a encore et toujours un chauffeur présent dans la cabine des camions autonomes à des fins de contrôle. L'échange des chargements s'effectue encore aussi manuellement.

L'entreprise américaine ne souhaite pas encore donner de détails sur l'amplitude du projet en Arizona. On ne sait par exemple pas combien de camions autonomes assurent actuellement des livraisons, et on ignore aussi la distance parcourue par ces véhicules. De plus, Uber ne communique temporairement pas sur d'éventuels partenaires ou sur ce qu'elle envisage encore de faire dans le cadre du projet.

En Belgique aussi, une expérience avait été menée en 2016 avec des camions autonomes. Il s'agissait alors d'un test des marques Volvo, DAF et Iveco.