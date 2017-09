Des brevets vont faire gonfler la caisse de Nokia

Il s'agit en l'occurrence d'une affaire datant de 2015, qui vient d'être jugée par l'International Chamber of Commerce. Il en résulte que durant ce trimestre, Nokia bénéficiera d'un chiffre d'affaires complémentaire provenant de LG Electronics et relatif à une licence sur des brevets pour smartphone.

Les accords en matière de brevets sont monnaie courante entre fabricants de smartphones. Divers fabricants exploitent des normes et des innovations depuis des années déjà, mais en général, ils sont tenus de rétribuer l'entreprise qui a été la première à avoir développé ladite technologie.

Nokia même ne fabrique aujourd'hui plus de smartphones, mais sa marque est désormais utilisée par HMD qui produit des téléphones Nokia. L'entreprise finnoise conserve cependant tous ses brevets, qui ont vu le jour au cours de sa période de gloire remontant aux années 90 et au début des années 2000.

On ne sait pas exactement combien LG versera à Nokia, mais l'analyste Mikael Rautanen d'Inderes a affirmé à l'agence Reuters qu'il s'attend à ce que le montant soit inférieur à ce que Nokia obtient d'Apple, à savoir quelque 250 millions d'euros par an actuellement. Outre LG et Apple, Nokia a encore des accords de licence en cours avec Xiaomi et Samsung.

Nokia même se focalise depuis quelques années surtout sur la création d'infrastructures télécoms. Mais les rentrées provenant d'innovations (d'antan) représentent un joli complément. Au cours de la première moitié de cette année, le département brevets de Nokia a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 616 millions d'euros, soit six pour cent du chiffre d'affaires total de l'entreprise.