Des bombes au look d'ordinateur portable indétectables par les scanners des aéroports

Des terroristes auraient trouvé une façon de dissimuler des explosifs dans des ordinateurs portables (laptops) que les services de sécurité dans les aéroports ne parviendraient pas à détecter. Voilà ce qu'annonce la chaîne CNN. Cette découverte aurait joué un rôle dans la décision prise par la Grande-Bretagne et les Etats-Unis de ne plus autoriser ces appareils à bord de certains vols.

Selon CNN, les bombes ainsi conçues se présenteraient sous la forme d'authentiques ordinateurs portables. Et d'ajouter que des terroristes détiendraient plusieurs de ces machines de screening pour leur permettre de créer des bombes indétectables par celles-ci. Le service de police américain FBI, de son côté, effectue des tests similaires, afin de détecter les lacunes de ces machines.

En mars, les Etats-Unis ont décidé de ne plus autoriser les appareils électroniques d'une certaine taille à bord de vols en provenance de Jordanie, Egypte, Turquie, Arabie Saoudite, Maroc, Qatar, Koweït et des Emirats Arabe Unis. La Grande-Bretagne a pris une mesure identique vis-à-vis des vols provenant d'Egypte, de Jordanie, du Liban, d'Arabie Saoudite, de Tunisie et de Turquie. L'Australie a également annoncé des mesures dans ce sens suite à un éventuel complot en vue d'attaquer un avion au moyen d'un faux iPad. Les bombes de moindre taille sont capables de causer plus de dégâts à l'intérieur des avions car elles peuvent être placées près d'un hublot par exemple.