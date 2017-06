Des Autrichiens mettent la main sur Syx Automations située à Ypres

Gantner, une entreprise autrichienne à haute valeur technologique spécialisée dans le contrôle d'accès électronique et le chronométrage, reprend Syx Automations située à Ypres. Syx Automations est l'auto-déclaré numéro un du marché Benelux des solutions logicielles d'automatisation pour le vaste secteur du sport, de la culture et des loisirs. Pairi Daiza et le Zoo d'Anvers notamment utilisent la plate-forme RecreateX de Syx. Mais des centres sportifs tels SnowPlanet à Velzen-Zuid (Pays-Bas) et les récentes installations sportives Schotte d'Alost sont également des clients de Syx. L'entreprise possède aussi une filiale à Londres et peut là-bas s'enorgueillir de jolies références comme le Tower Bridge et The National Maritime Museum.

L'accord conclu entre les deux parties a été entériné le 16 juin 2017 et est supporté par Ardian, la société d'investissement indépendante qui est, depuis février 2016, actionnaire majoritaire de Gantner. Syx Automations a été rachetée au fonds Sofindev III géré par la belge Sofindev Management et par la direction de l'organisation. L'actuel management de Syx Automations sous la direction de Dirk Syx reste en place dans la nouvelle structure et acquiert une participation minoritaire dans le nouveau groupe. Le montant du rachat n'a pas été communiqué, ni aucun autre détail financier.

Gantner est une entreprise autrichienne fondée en 1982, qui a crû jusqu'à devenir un fournisseur européen en vue de solutions RFID et de la technologie NFC. Gantner est dès à présent active dans plus de 70 pays et occupe au niveau mondial plus de 200 personnes. Le groupe dispose de bureaux en Autriche, en Allemagne, en Grande-Bretagne, à Dubaï, en Australie et aux Etats-Unis. En 2017, Gantner et Syx Automations tablent sur un chiffre d'affaires conjoint de quelque 50 millions d'euros.