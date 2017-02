Dell va recycler le plastique d'emballage présent dans l'océan

Avec son projet, le géant IT souhaite empêcher que rien que pour cette année, sept mille kilos de déchets plastique au moins se retrouvent dans les eaux marines. Ces déchets seront collectés sur les côtes et les plages, avant d'être retraités pour en faire du nouveau plastique se composant de 25 pour cent de déchets et de 75 pour cent de HDPE (high density polyethylene).

Le nouveau plastique sera utilisé à partir du 30 avril pour emballer les ordinateurs Dell et plus spécifiquement le Dell XPS 13 2-en-1. Ce même plastique sera ensuite recyclé à plus de 93 pour cent, selon Dell.