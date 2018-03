Dell Technologies croît, mais ses activités de stockage régressent

Les rentrées de VMware durant ce trimestre ont été de 2,3 milliards de dollars, ce qui représente une hausse annuelle de 20 pour cent. Les autres entreprises de Dell, dont Pivotal, RSA, SecureWorks et Virtustream, ont généré 492 millions de dollars de rentrées en tout, en augmentation de 3 pour cent par rapport au même trimestre de l'année précédente.

L'ensemble du groupe de solutions d'infrastructure de Dell, qui comprend les serveurs, les réseaux et le stockage, a progressé de 5 pour cent à 8,8 milliards de dollars. La composante Dell-EMC annonce cependant une diminution de 11 pour cent de son chiffre d'affaires à 4,2 milliards de dollars au niveau de la vente des produits de stockage. Il y a là encore du pain sur la planche, selon Jeff Clarke, vice-président produits et opérations chez Dell. D'après lui, il s'agira au sein de l'organisation de se concentrer pour faire en sorte de donner une impulsion aux performances des activités de stockage.

Stockage

Dell se focalise depuis peu sur le marché du stockage et y investit plus de 2 milliards de dollars avec 1.200 nouveaux vendeurs. L'entreprise a aussi lancé un programme appelé Future-Proof Storage Loyalty pour des partenaires. Ce programme comprend une garantie de satisfaction de trois ans: une conversion de crédits pour de nouveaux produits de stockage Dell EMC, une garantie d'efficience de stockage et une année de Virtustream Storage Cloud incluse pour les nouveaux clients des produits de stockage Dell EMC Unity.

IDC

Selon le cabinet d'analystes IDC, Dell-EMC a été au troisième trimestre à la pointe du marché en matière de vente de systèmes de stockage externes avec un chiffre d'affaires d'1,6 milliard de dollars. Les ventes totales de systèmes de stockage professionnels de Dell Technologies se sont établies à 2,2 milliards de dollars. Dell-EMC se classe cependant derrière Hewlett Packard Enterprise qui, selon IDC, a généré 2,4 milliards de dollars durant ce même troisième trimestre.

VMware

Dell Technologies examine aussi les possibilités d'une nouvelle entrée à la bourse ou d'une fusion avec VMware. Le directeur de VMware, Pat Gelsinger, s'abstient cependant de tout commentaire à propos des rumeurs, selon lesquelles son entreprise pourrait racheter Dell dans le cadre d'une fusion à rebours et ce, après que Dell ait confirmé en février qu'elle était en train d'explorer différentes options.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.