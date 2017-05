Dell Technologies Capital investit 100 millions de dollars dans des startups

Dell Technologies Capital va investir dans des entreprises, dont la technologie et les responsables peuvent à l'avenir s'inscrire dans la vision de la firme de Michael Dell. Chaque année, ce sont quelque 100 millions de dollars qui seront injectés dans plus de septante startups. Deux de celles-ci sont déjà bien connues. Il s'agit en l'occurrence de Docusign qui développe une technologie de signature numérique, et de Cylance, qui met au point une technologie sécuritaire basée sur l'intelligence artificielle (AI).

Les jeunes entreprises sont importantes pour la future croissance de Dell Technologies qui se compose de Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virtustream et VMware. Elles développent en effet souvent des technologies spécialisées très prometteuses comme dans la sécurité, l'analyse de données, l'informatique dans le nuage, le stockage, l'apprentissage machine, l'intelligence artificielle (AI) et l'internet des choses (IoT). En outre, Dell investira dans la plate-forme de sécurité dans le nuage Zscaler et dans le spécialiste de la protection de données Druva.

Selon Scott Darling, président de Dell Technologies Capital, Dell n'offrira pas seulement du capital, mais aussi une vaste connaissance technique et des possibilités pour permettre aux startups de progresser. Selon Michael Dell, CEO de Dell Technologies, les startups pourront, grâce à la grandeur d'échelle et à la connaissance de Dell, continuer d'innover et de tirer le maximum de leur savoir-faire.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.