Dell et EMC sont 'mieux ensemble', dixit Michael Dell

DellEMC World, la première conférence du géant informatique après la fusion de l'ex-Dell avec EMC, est en cours à Las Vegas. Sa pièce maîtresse est constituée par l'annonce de la quatorzième génération de serveurs PowerEdge. Avec ces serveurs basés sur les nouveaux Intel Xeon, Dell effectue un 'renouvellement de son offre tant avec de nouveaux systèmes de stockage haut et moyenne gamme et spécialisés (caractérisés surtout par la technologie 'Flash') qu'avec des systèmes hyper-convergés, des produits de sécurisation des données (application matérielle, mais aussi sauvegarde résidente et possibilités de restauration dans les nuages publics tels Amazon, Azure et Google) et avec des produits 'open network'.

Voilà qui devrait permettre aux entreprises - de la plus grande à la plus petite - de mener à bien leur transformation (qui est aussi le thème de cette conférence DellEMC World). Les quatre piliers de cette thématique sont la transformation numérique (business), la transformation ICT (technologie), la 'workforce transformation' (comment fournir à tout le monde les meilleurs moyens possibles) et la transformation sécuritaire.

Dell insiste en outre sur le fait que depuis septembre de l'année dernière, pas mal de progrès ont déjà été enregistrés, afin de mieux faire collaborer ('better together') les produits de différentes gammes de chacune des entreprises désormais fusionnées.

Les avantages de la 'propriété privée'

De plus, Michael Dell a évoqué les avantages d'une entreprise en propriété privée, qui est ainsi libérée de la pression de prester chaque trimestre à la hauteur des attentes de la Bourse. Qui plus est, il est ainsi possible de migrer plus sereinement vers un modèle de revenus basé sur la consommation. Le recul initial du chiffre d'affaires n'est dès lors pas directement sanctionné, et l'entreprise peut se permettre de pratiquer une vision à plus long terme, selon Dell. La firme investit pour l'instant quelque 4,5 milliard de dollars par an dans divers développements et prévoit de consentir les mêmes efforts à l'avenir.

Un point amusant: quiconque ne trouve pas directement son chemin dans le paysage des nouveaux centres de données, peut désormais demander l'aide de son fils chéri ou de sa fille chérie. Lors de DellEMC World, il est en effet possible de jouer à Servercraft. Inspiré du jeu particulièrement populaire Minecraft (demandez donc à votre progéniture!), vous pouvez mettre à niveau un centre de données dans tous ses aspects en vous opposant aux efforts des grands méchants. Amusant, on vous dit!