'Dell envisage une entrée en bourse'

Le fondateur et directeur Michael Dell avait pourtant déjà retiré son entreprise de la bourse en 2013. Cela avait permis à Dell de faire des économies. Michael Dell n'était pas non plus un adepte des mises à jour trimestrielles à l'attention des investisseurs.

Ces dernières années, Dell a racheté l'entreprise de stockage de données EMC et a pris une participation majoritaire dans le fournisseur de logiciels VMware. Le groupe est donc à présent aux prises avec un fort endettement, qui pourrait être résorbé par une entrée en bourse.

Dell examine aussi si sa filiale Pivotal Software pourrait également entrer en bourse. Cela pourrait lui rapporter jusqu'à 7 milliards de dollars. De plus, Dell envisage de racheter la part restante dans VMware pour engloutir alors complètement cette dernière.