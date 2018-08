Découverte d'une faille de sécurité critique dans Bitcoin Cash

Un chercheur a découvert une sérieuse faille sécuritaire dans Bitcoin Cash. La chaîne de blocs de ce Bitcoin alternatif se montrait en effet vulnérable à une manoeuvre, par laquelle un 'bloc' nuisible était capable de rompre tout le système de consensus de la chaîne. Ce bloc serait à même de scinder la crypto-monnaie en deux et de réduire ainsi à néant l'utilité et la valeur de celle-ci.

Le bug a été révélé dans un communiqué posté sur un blog par Cory Fields, qui travaille pour la Digital Currency Initiative du MIT Media Lab, mais il est désormais corrigé. Fields signale que le bug pouvait avoir des conséquences catastrophiques. "Cela m'a renforcé dans l'idée que la menace des bugs logiciels est largement sous-estimée dans le domaine des crypto-monnaies", écrit Fields. "Il s'agit là d'un exemple de la somme de travail qui s'avère encore nécessaire pour en arriver au niveau de codage dont les crypto-monnaies ont besoin, mais c'est là aussi un signal clair envoyé aux entreprises qui ne se sont pas encore suffisamment préparées à ce type de scénario."

A présent que l'on consacre plus d'attention aux crypto-monnaies et à la chaîne de blocs, on découvre ces derniers mois nombre de bugs et de failles de sécurité dans les systèmes, ce qui se traduit actuellement par des milliards. Bitcoin Cash est souvent présenté comme un système techniquement meilleur que le Bitcoin 'original'.