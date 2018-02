Décès du fondateur de l'Electronic Frontier Foundation

L'EFF a justement été fondée par Barlow et milite pour la liberté en ligne. Il arrivait que Barlow écrive aussi des textes de chanson pour le groupe musical d'un ami de jeunesse: The Grateful Dead.

Barlow a été le premier à utiliser le terme 'cyberspace' pour qualifier la communauté internet. Il l'a décrivait ainsi: 'Un monde de quiétude où chaque conversation s'effectue au clavier. Pour en faire partie, les gens prennent leurs distances vis-à-vis de leur corps et de leur environnement pour n'exister qu'au moyen de mots. On découvre ce que disent les voisins, mais pas à quoi ils ressemblent et comment ils vivent. C'est possible dans l'énorme domaine des électrons, micro-ondes, champs magnétiques, impulsions lumineuses et pensées.''

En 1996, Barlow avait écrit 'une déclaration d'indépendance du cyberespace', dans laquelle il invitait les autorités à ne pas s'occuper d'internet. 'Au nom du futur, je vous demande à vous, les gens du passé, de nous laisser en paix. Vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. Vous n'avez aucun pouvoir là où nous nous rassemblons', affirmait-il.

Reddit et RSS

Barlow avait en 1996 donné un cours dans une école primaire de l'Illinois. L'un des enfants présents dans la classe s'appelait Aaron Swartz (9 ans) qui en fut tellement marqué qu'il décida de se consacrer à la technologie. A l'âge de quatorze ans, il aida ainsi à développer le format RSS, et plus tard le site Reddit.