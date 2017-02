De nouvelles règles européennes pour vous permettre de visionner les mêmes films et séries à l'étranger

Lorsque vous partez à l'étranger, vous êtes actuellement limité à l'offre locale de Netflix par exemple, mais l'Union européenne va supprimer ces barrières nationales à partir de 2018. Il sera alors possible de visionner à l'étranger aussi du contenu local, comme une série belge disponible uniquement dans notre pays.

Marché numérique européen

Selon la Commission européenne, les nouvelles règles s'appliqueront aux abonnements en ligne des services cinématographiques, compétions sportives, e-livres, jeux et services musicaux. Et la Commission d'ajouter que c'est là le premier pas accompli dans le sens d'une modernisation de la réglementation des droits d'auteur au sein de l'UE et d'un marche numérique européen unique.

Tous les services dans ces secteurs devront appliquer la nouvelle réglementation à partir de l'année prochaine. Les services gratuits, tels les chaînes TV proposant leurs programmes en ligne, pourront déterminer eux-mêmes si tel ou tel contenu pourra être visionné à l'étranger.

Itinérance

Cette décision a été prise, après la conclusion d'un accord provisoire la semaine dernière en vue de réduire encore les tarifs d'itinérance ('roaming') au sein de l'UE. Il s'agit là des prix que les opérateurs peuvent se facturer mutuellement pour l'utilisation de leurs réseaux respectifs. Cet accord devrait aplanir le chemin vers la suppression pure et simple du roaming cet été.