De Lijn étudie un projet de navettes autonomes avec les villes de Genk et Malines

Une navette autonome électrique est un véhicule qui se déplace seul dans le trafic à une vitesse réduite (20 km/h en moyenne). Elle effectue généralement de courts trajets. Elle partage la voirie avec d'autres véhicules et n'a pas besoin d'une infrastructure propre. La technologie est similaire à celle des voitures autonomes. "Nous sommes bien avancés sur ce point au Brussels Airport. Nous devons choisir cette année encore le constructeur pour les navettes de l'aéroport. Dans un contexte urbain, l'adaptation sera plus complexe, mais cela ne nous empêche pas de démarrer une enquête", a commenté le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts. Un bureau spécialisé a jusqu'à début 2018 pour réaliser une étude de faisabilité. Si les résultats sont concluants, une adjudication pourrait suivre en 2018-2019. Anvers et Louvain ont également des discussions poussées concernant le lancement d'une telle étude.