De Lijn et Brussels Airport vont tester des bus autonomes

Dans un communiqué de presse, De Lijn et Brussels Airport ont annoncé être bien décidés à se lancer dans un projet-pilote de bus électriques autonomes à l'aéroport. Cette idée avait vu le jour en 2015 déjà, mais à présent, les deux entreprises envisagent d'effectuer bientôt les premiers tests. Finalement, l'objectif est que les navettes puissent se mêler au trafic de manière entièrement autonome, afin de transporter les passagers. Ces navettes seraient les premiers véhicules entièrement autonomes à circuler en Belgique.

Selon le ministre flamand de la mobilité Ben Weyts, la Belgique jouera ainsi un authentique rôle de précurseur dans le domaine des véhicules autonomes. 'Dans d'autres pays, quelques véhicules sans chauffeur circulent déjà, mais qui disposent néanmoins à bord d'un steward. Notre objectif est que la navette autonome roule vraiment sur la voie publique. C'est une technologie de pointe qui promet énormément. Nous consentons ici un investissement dans l'avenir, dans une plus grande efficience et dans une offre plus séduisante en termes de transport public', déclare Weyts.

Ces deux prochaines années, la technologie sera d'abord soumise à des tests de sécurité dans des conditions météo et des situations de trafic les plus variées. Dans une première phase, ils seront exécutés par le constructeur '2GetThere' d'Utrecht, sans qu'il n'y ait de passagers à bord des navettes. Le projet débutera au cours des prochaines semaines déjà, mais les premiers tests sur le terrain même n'auront lieu que durant l'été 2019. Si tout se passe bien, les navettes pourraient débarquer en Belgique au printemps 2020 déjà pour être soumises à d'autres tests dans la zone d'entreprises Brucargo à Brussels Airport.