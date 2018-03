Davantage de données mobiles pour votre argent chez Mobile Vikings

Le fournisseur télécom Mobile Vikings amplifie les volumes de données inclus dans ses abonnements. Chez le fournisseur d'Hasselt, vous composerez vous-même votre pack en combinant un nombre de minutes d'appel au volume de données voulu. Vous déterminerez ainsi vous-même le prix de votre consommation mobile mensuelle.

Si vous voulez payer huit ou dix euros en données, vous recevrez encore et toujours respectivement 1 et 2 Go en échange. Les packs supérieurs fourniront cependant plus de données pour votre argent. Les clients payant 13 euros bénéficieront ainsi désormais de 5 Go ou lieu de quatre. Quiconque paie 20 euros, bénéficiera de 10 Go de données contre 8 Go précédemment.

'On reprend la main'

Il n'est pas étonnant que Mobile Vikings augmente ses volumes de données car ces derniers temps, le fournisseur ne jouait plus un rôle d'avant-garde vis-à-vis de ses concurrents. "L'année dernière, le marché a effectué une importante manoeuvre de rattrapage, mais dès aujourd'hui, Mobile Vikings reprend la main en tant qu'acteur du top sur le marché", peut-on lire dans le communiqué de presse.

Le nouveau changement sera automatiquement appliqué chez les clients existants. Pour les utilisateurs de cartes de recharge, il n'y aura pas de modification. Pour les minutes d'appel, les tarifs resteront ce qu'ils étaient. 50, 150, 300 et 600 minutes d'appel reviendront encore et toujours respectivement à 2, 5, 7 et 14 euros. Il convient évidemment encore de choisir le pack de données.