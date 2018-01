Davantage d'utilisateurs que prévu pour Netflix

Le service de diffusion vidéo a accueilli pas moins de 8,3 millions de nouveaux clients, alors que les analystes en attendaient quelque 6,3 millions. Cet important arrivage de clients s'explique en partie par le succès de Stranger Things, qui a entamé sa deuxième saison l'année dernière. Cette série à succès et d'autres programmes et films autoproduits par l'entreprise elle-même ont contribué en grande partie à faire en sorte que Netflix possède à présent 117,6 millions d'abonnés au niveau mondial.

Cette année, l'entreprise investira 8 milliards de dollars environ dans la production de séries et de films. On y trouvera toujours plus de productions non-anglophones.

Des scandales sexuels ont coûté 39 millions de dollars à Netflix

Les trois derniers mois, le chiffre d'affaires de Netflix a crû d'un tiers à quasiment 3,3 milliards de dollars. Quant à son bénéfice net, il a triplé à 185,5 millions de dollars. L'entreprise a aussi imputé 39 millions de dollars pour du contenu non sorti. Cela est dû au départ de Kevin Spacey suite aux déballages publics à propos de ses frasques sexuelles. Netflix s'est alors vu contrainte de supprimer la série à succès House of Cards et de renoncer à un autre film dans lequel il jouait. L'entreprise a décidé en outre de renoncer à collaborer avec Louis C.K, après que le comédien ait admis que les accusations de comportement sexuel inadmissible à son égard étaient fondées.