Daniel Lebeau quitte GSK

En 2012, Daniel Lebeau est devenu responsable de l'infrastructure IT du groupe où il travaillait depuis 2000. À l'époque, l'accent était entre autres mis sur le déploiement ERP et la simplification des solutions IT. En 2010, Data News l'a désigné CIO de l'année. Un an plus tard, il était élu "European CIO of the Year".

La semaine dernière, GSK a fait savoir qu'elle nommait Karenann Terrell en tant que Chief Digital & Technology Officer. Anciennement CIO de Walmart, elle doit développer la stratégie analytique, numérique et données de l'entreprise. Avant Walmart, elle a entre autres été CIO de Baxter International et Daimler Chrysler. D'après Forbes, elle commencera le 4 septembre, tandis que Daniel Lebeau quittera l'entreprise après une période de transition.