Cycle Valley propose des solutions cyclistes à la mesure des entreprises

Nous sommes toujours plus bloqués dans les embouteillages, ce que les entreprises ne voient pas non plus d'un bon oeil. Car même si les collaborateurs arrivent plus ou moins à l'heure au bureau, il se peut aussi qu'ils doivent de nouveau se déplacer à partir de l'entreprise et qu'ils peuvent ainsi une fois encore perdre du temps. C'est ici qu'intervient Cycle Valley. "Pour nombre de ces déplacements, le vélo peut représenter une réelle alternative", déclare Nathalie Boileau, co-fondatrice de l'entreprise. "Mais ce potentiel est largement sous-exploité, même s'il s'agit là d'une alternative écologique. Les firmes n'utilisent pas le vélo de manière optimale, une situation que nous voulons changer."

Comment? "En proposant par entreprise une solution sur mesure, dans laquelle le vélo joue un rôle en vue", explique-t-elle. "Il s'agit là d'un processus relativement fastidieux au cours duquel nous visitons plusieurs fois l'entreprise, effectuons des tests - ce qui peut prendre quelques mois -, mais c'est seulement de cette manière que nous pouvons déterminer conjointement ce qui est nécessaire et ce qui convient. Cela peut aller de vélos en leasing, en passant par des assurances connexes, les entretiens annuels et l'assistance en cas de panne, accessible 24 heures sur 24." Sur le plan commercial, Cycle Valley opère, en tant que revendeur, en association avec plusieurs partenaires pour tous les services susmentionnés. "Il en résulte que nous ne sommes pas liés à une seule marque de vélo, mais nous pouvons proposer la solution la plus complète en tant que 'one stop shop'."

E-bikes

Voilà précisément ce qui a permis de créer la jeune entreprise sans apport de capital extérieur. "Nous allons également mettre en oeuvre un concept de partage de vélos", ajoute la co-fondatrice. "Mais pour cela, nous allons avoir besoin d'un montant significatif et donc aussi d'investisseurs. Nous avons trouvé un fournisseur d'e-bikes rechargeables sans fil par induction dans une station d'accueil. Le but est de créer alors une plate-forme de partage en ligne. Cela peut se faire tant au niveau de l'entreprise, en y combinant le badge d'un collaborateur, qu'au niveau communal, où la location pourrait se faire au moyen d'une appli qui libérerait le vélo à distance." Un peu comme les vélos VillO à Bruxelles? "Exactement, mais il s'agit ici de bicyclettes électriques", répond Boileau avec un sourire. "Nous accordons la priorité à ce projet et recherchons activement des communes et des entreprises, où nous pouvons effectuer un 'testcase'."

La ville de Namur s'est intéressée

Cycle Valley n'existe que depuis un peu plus de six mois, mais cela ne l'a pas déjà empêché de conclure quelques jolis contrats. Bpost y a acquis ses nouveaux 'cargobikes', alors que la ville de Namur s'est intéressée aux e-bikes. Et à Gand, on expérimente des vélos électriques pliants pour le personnel. "Nos possibilités sont donc flexibles", conclut Boileau. "A présent, nous voulons convaincre davantage de clients, notamment en entrant dans le projet Bike2Work au niveau européen et, surtout, en misant sur la vente directe. Pour nous aider, nous sommes allés frapper chez Start it@KBC, afin que nous puissions proposer également nos services sur leur réseau."

Cycle Valley

Siège social: Dilbeek

Nombre d'associés: 2

A la recherche de capital supplémentaire?: Oui, montant non précisé.

Site web: www.cyclevalley.be