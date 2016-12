CyanogenOS, une alternative à Android, jette l'éponge

L'entreprise américaine Cyanogen est responsable de l'exploitation du système d'exploitation open source CyanogenMod pour smartphones et tablettes. Le système repose sur Android avec ci et là plusieurs adaptations mineures visant une plus grande facilité d'emploi. L'objectif était de proposer une meilleure version du système d'exploitation mobile de Google. CyanogenMod s'installe de lui-même en remplacement d'Android. Or voici que Cyanogen annonce qu'elle arrêtera de poursuivre le développement du logiciel à la fin de l'année.

Les propriétaires de téléphones faisant tourner le CyanogenOS, comme le OnePlusOne et le Lenovo ZUK Z1, ne recevront donc plus de mises à jour. Le code source est ouvert et restera disponible pour les personnes désireuses de créer leur propre système d'exploitation. CyanogenMod possède encore et toujours une communauté de développeurs (bénévoles), qui assure la maintenance de la version ROM. Quiconque possède donc un téléphone intégrant CyanogenOS, pourrait donc migrer vers CyanogenMod ROM, même si les mises à jour seront ici probablement moins fréquentes.

Selon Cyanogen, la décision a été prise au terme d'une très longue réflexion. Ces derniers mois, il est apparu à quelques reprises que l'entreprise filait du mauvais coton. C'est ainsi que des phases de licenciements avaient été annoncées. Même si la petite entreprise s'était autrefois vantée qu'elle tirerait 'une balle dans la tête de Google' en sortant une meilleure version d'Android, elle n'y est donc jamais arrivée. L'entreprise continuera cependant d'exister et se focalisera dorénavant sur certaines modifications à apporter à l'OS d'Android pour les fabricants de composants.