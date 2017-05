Fin 2016, la Belgique comptait 4.165.082 connexions internet fixes, soit 153.956 de plus que fin 2015. Ces chiffres émanent de l'ISPA, qui représente les grands et petits opérateurs internet. Les abonnements internet mobiles (sur 3G et 4G) ne sont pas inclus.

Le nombre de connexions professionnelles en est à 153.956 lignes, soit 5.291 de plus que fin de l'année précédente.