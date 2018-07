CommuniThings lance le parking intelligent à Liège

CommuniThings est l'une des trois startups sélectionnées dans le cadre d'Orange Fab Belux, un programme d'accélération de startups mis en place par Orange. Sa solution de parking intelligent s'appuie sur le réseau IoT à bande étroite (NB-IoT) d'Orange Belgium lancé l'an dernier et s'articule autour de capteurs sans fil à basse énergie associés à des applications 'open data' pour les habitants, commerçants et communes.

Etay Oren, CEO de CommuniThings: "Avec cette solution de 'smart parking' que nous avons développée pour la ville de Liège, les utilisateurs peuvent visualiser en temps réel sur leur smarphone les emplacements de parking disponibles et même être guidés vers la place disponible. Une fois la voiture stationnée, ils bénéficient de 30 minutes gratuites, l'idéal pour une petite course rapide."

Mais la solution présente aussi des avantages pour les agents en charge du stationnement et les responsables de parkings puisqu'ils reçoivent en temps réel des informations sur la durée de stationnement et des statistiques sur les habitudes de parking ainsi que des analyses comparatives. CommuniThings entend désormais intensifier sa collaboration technique avec Orange et proposer ultérieurement des solutions à d'autres villes et entreprises.