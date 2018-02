Coinbase effectue la très attendue mise à jour bitcoin

Avec la vogue du bitcoin, on a vu l'année dernière se manifester aussi un goulet d'étranglement dans le traitement de toutes les transactions en bitcoins. Ces transactions sont devenues toujours plus lentes et plus coûteuses, ce qui rend la crypto-monnaie sans cesse moins pratique en tant que moyen de paiement.

Au sein de la communauté bitcoin, on a l'année dernière longtemps palabré sur les solutions possibles à ce problème. En août, le sort en était enfin jeté: la mise à jour appelée 'Segregated Witness' (SegWit en abrégé) devenait une réalité. La signature ('witness') était séparée du reste des données de la transaction. Cela libéra de l'espace pour les transactions au sein d'un même bloc d'une 'blockchain', et leur traitement pouvait se faire plus rapidement.

Réduction des coûts des transactions

Cette mise à jour SegWit fut directement déployée par des portefeuilles (wallets) matériels tels Trezor et Legder, mais les grandes crypto-bourses demeurèrent en retrait, ce qui provoqua des mécontentements. L'importante crypto-plate-forme Coinbase fit l'objet de plus en plus de plaintes à propos de ses coûts de transaction élevés et de ses longues durées d'attente.

Voici à présent que cette entreprise annonce dans un tweet qu'elle va déployer la mise à jour tant attendue. D'ici le milieu de la semaine prochaine, tous les utilisateurs devraient pouvoir en profiter, apprend-on. Précédemment déjà, Coinbase avait fait savoir via son blog que cette mise à jour fera en sorte que les utilisateurs devront payer moins de frais de transaction.

Bitfinex annonce elle aussi dans un message posté sur son blog qu'elle va déployer la mise à jour logicielle. Selon la crypto-plate-forme, cela permettra de réduire de quelque 15 pour cent les coûts des transactions au niveau du traitement en bitcoins. Pour accueillir SegWit, les utilisateurs devront générer une nouvelle adresse bitcoin.

Attention: pas pour le bitcoin cash

Les deux crypto-plates-formes rappellent que SegWit ne s'applique qu'au bitcoin et pas au bitcoin cash. Voilà pourquoi tout le bitcoin cash qui, après la mise à jour, sera envoyé par mégarde à une adresse bitcoin, sera irrémédiablement perdu.

Le bitcoin cash est la monnaie qui s'est scindée en août dernier, parce qu'une partie de la communauté bitcoin jugeait insuffisante la mise à jour SegWit. Ce clone du bitcoin a été en décembre ajouté brusquement à Coinbase, ce qui a fait grimper sa valeur. Actuellement, la valeur du bitcoin cash est huit fois inférieure à celle du bitcoin original.