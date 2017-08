Cognizant annonce un chiffre d'affaires et un bénéfice en hausse

Selon son CEO Francisco D'Souza (photo), l'augmentation du chiffre d'affaires est due au fait que des organisations se tournent toujours plus souvent vers Cognizant pour des trajets, services et solutions de transformation numérique.

Pour le troisième trimestre, Cognizant table sur un chiffre d'affaires oscillant entre 3,73 et 3,78 milliards de dollars. Et pour l'ensemble de l'année 2017, l'entreprise s'attend à un chiffre d'affaires compris entre 14,70 et 14,84 milliards de dollars.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.