CoderDojo et Raspberry Pi fusionnent

CoderDojo existe depuis quatre ans et compte au niveau mondial quelque neuf mille bénévoles. L'organisation apprend aux enfants du monde entier, aussi en Belgique, à programmer. Raspberry Pi est pour sa part surtout connue pour son mini-ordinateur (programmable) éponyme, qui est utilisé notamment dans plusieurs CoderDojos.

En fusionnant, les deux organisations veulent devenir plus fortes, plus durables et plus dynamiques. Leurs fondateurs mutuels siégeront dans chacun des conseils d'administration.

Provisoirement, rien ne changera au niveau des deux organisations. Tant CoderDojo que Raspberry Pi continueront d'exister sous leur propre appellation. CoderDojo insiste aussi sur le fait qu'il n'existe pas de plan visant à passer au mini-ordinateur, car l'organisation entend rester neutre sur le plan du hardware.