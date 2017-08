Code42 tourne le dos aux consommateurs

Selon Code42, les désirs des clients particuliers et professionnels divergent trop. L'entreprise a par conséquent décidé de tourner complètement le dos au marché à la consommation. Les clients existants pourront provisoirement encore utiliser le service pendant quelque temps, mais pour les nouveaux clients, la porte est définitivement fermée.

CrashPlan est l'un des fournisseurs les plus anciens et les plus estimés d'espace de backups en ligne. A l'inverse de Dropbox ou de OneDrive par exemple, CrashPlan se focalise exclusivement sur la réalisation de sauvegardes. Chez Dropbox, on peut aussi stocker des backups, mais le service est surtout connu comme lieu de stockage en ligne.

Si vous recherchez quelque chose de comparable à Crashplan, tournez-vous vers Backblaze ou Carbonite.