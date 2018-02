Cloud Group s'empare de Nextnet

Nextnet existe depuis 14 ans déjà et se concentre actuellement sur la gestion IT et l'intégration VoiP. Cloud Group va donc reprendre les activités VoIP de cette entreprise qui, selon le repreneur, représentent sa majeure partie. Nextnet va pour sa part de nouveau se focaliser sur le support IT.

Cloud Group existe depuis 2014 et est l'entreprise des frères Frederik et Pieter Roelants et Mike Mol, qui lancent actuellement sur le marché leur propre plate-forme VoIP. L'été passé, l'entreprise avait récolté un million d'euros.

Cet investissement va lui permettre à présent de réaliser son premier rachat. "Après la phase de capitalisation, c'est là la meilleure façon de reprendre directement un portefeuille de clients et des produits correspondants à ce que nous proposons nous-mêmes", déclare Mike Mol, sales director chez Cloud Group, à Data News.