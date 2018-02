Citrix absorbe Cedexis

Le rachat de Cedexis pour un montant non précisé permettra à Citrix d'accroître les performances des applis en environnements hybrides et 'multicloud', selon le fournisseur.

Cedexis, un fournisseur américain de services 'cloud' installé à Portland (Oregon), cible plus précisément l'Intelligent Traffic Management (ITM). La technologie de Cedexis est utilisée pour piloter de manière intelligente le trafic de données de dizaines de réseaux de diffusion de contenu (RDC) et de centaines de centres de données au niveau mondial, afin que les utilisateurs puissent exploiter plus rapidement les applis et données via un nombre croissant de trajets réseautiques, selon Citrix.

"Cette technologie permet aux équipes IT d'exécuter plus prestement des améliorations aux réseaux, de gérer des charges de données dans différents nuages et d'adapter dynamiquement la capacité réseautique aux besoins du métier", déclare Steve Shah, VP Product Management chez Citrix.

"La technologie aide en outre l'IT à réduire les coûts des services 'cloud' et réseaux, mais en même temps aussi d'améliorer l'expérience d'utilisation. Son impact est comparable à la combinaison du GPS et d'une voiture autonome: elle permet de veiller à ce que le trafic prenne toujours l'itinéraire le plus efficient et effectif."

En collaboration avec Dutch IT-Channel.