Cisco verse 3,7 milliards de dollars pour acquérir AppDynamics

AppDynamics contrôle les applis mobiles et sites web dans le but d'y découvrir et d'y restaurer rapidement les bugs. L'entreprise existe depuis 2008 et enregistra au cours des neuf premiers mois de l'année dernière un chiffre d'affaires de 158,4 millions de dollars.

Pour Cisco, il s'agit là du plus important rachat, depuis que le CEO Chuck Robbins a succédé en 2015 à John Chambers. Ce n'est cependant pas une véritable surprise: Cisco, qui aime effectuer des rachats, doit ses rentrées au cours des décennies écoulées à la vente de matériel réseautique. Mais le marché se déplace actuellement vers du hardware plus économique intégrant du logiciel intelligent, ce qu'on appelle le 'software defined network'. C'est dans ce contexte que s'inscrit la reprise d'AppDynamics.

Le rachat devrait être entériné d'ici le mois d'avril. AppDynamics possède aujourd'hui 1.975 clients. Son CEO David Wadhwani dirigera un nouveau département software au sein de l'IOT and Application Business de Cisco.

A la chaîne d'affaires américaine CNBC, Cisco explique qu'elle lorgnait sa nouvelle acquisition depuis un petit temps, mais que les projets boursiers d'AppDyanmics ont accéléré la transaction.