Cisco va interrompre Intercloud après trois années

Selon The Register, le géant des réseaux vient d'annoncer en interne son intention d'interrompre prochainement ses Intercloud Services (CIS). Les utilisateurs devront donc émigrer vers d'autres solutions.

Intercloud n'existe en fait que depuis 2014 et a pour but de permettre de pourvoir différents nuages publics de la même expérience, des mêmes règles et de la même protection. Proximus et Dimension Data notamment sont des partenaires de la plate-forme Intercloud de Cisco sur OpenStack.

La suppression d'Intercloud s'inscrirait dans la stratégie 'cloud' de Cisco, même s'il se murmure dans les couloirs de l'entreprise, selon The Register, que le service ne pouvait se mesurer à d'autres initiatives similaires. L'on apprend également que les partenaires existants et acteurs externes ayant implémenté CIS pourraient continuer de proposer la plate-forme après le mois de mars.